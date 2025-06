Ekel-Aktion! Bill Kaulitz muss in Marc Eggers' Erbrochenem schlafen

Los Angeles - Würg-Alarm im Hause Kaulitz! Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) berichtet in seiner Dokumentation über sein Liebesleben - und eine besonders ekelhafte Geschichte über seinen Ex Marc Eggers (38).

Alles in Kürze

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) packt in der neuen Staffel seiner Doku-Sendung ordentlich über sein Liebesleben aus. © Uwe Anspach/dpa

Nach dieser Doku gibt es keine Geheimnisse mehr! In der zweiten Staffel der Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz" lässt Bill Kaulitz alle Hüllen fallen - und berichtet aus seiner Beziehung zu Ballermann-Star Marc Eggers.

So tischt er seinen Freunden bei einer Dinner-Party eine brisante Anekdote auf von dem letzten Mal, als Marc bei ihm übernachtet hat.

"Wir wachen auf, das ganze Bett vollgekotzt von Marc", lacht der 35-Jährige. Bei einer feuchtfröhlichen Party am Vorabend ließ das Sänger-Pärchen es richtig krachen - und zahlte dann den Preis dafür.

"Und wir kuscheln so in der Kotze, ich mit meinen Haaren in der Kotze drin", plappert Bill munter weiter.

Kurz gingen sie schließlich auf Toilette - und legten sich prompt wieder zurück ins Bett!