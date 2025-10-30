Geheimer Eingriff: Bill Kaulitz steht stundenlange Operation bevor
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) muss sich demnächst einer langwierigen Operation unterziehen.
Wird diese planmäßig ablaufen, soll sie insgesamt sieben Stunden andauern, berichtete der Sänger in der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".
Wofür der Eingriff nötig ist oder worum es sich bei der Operation genau handelt, verschwieg der sonst plauderfreundliche Musiker. Dabei soll es sich um die erste Prozedur von mehreren handeln.
Fans fragen sich deshalb, ob der 36-Jährige schwer erkrankt sei. Dies verneinte er und gab seinen Anhängern und Podcast-Hörern direkt Entwarnung: "Es könnte ja auch etwas Ernsthaftes sein, ist es aber nicht."
Auch sein Zwillingsbruder Tom (36) relativierte den bevorstehenden langwierigen chirurgischen Eingriff: "Es ist nur eine große OP, weil du freiwillig unter eine Vollnarkose gehst."
Kaum war dies gesagt, beflügelte Bill die nächsten Sorgen bei seinen Fans: "Obwohl, es kann auch schieflaufen. Jetzt habe ich gerade unterschrieben, dass ich dabei auch sterben kann."
Bill Kaulitz muss Windel tragen
Während der Operation soll der Sänger jedoch nicht auf einem OP-Tisch liegen, sondern sitzen.
Tom interessierte sich dabei, wie es sich mit den Körperausscheidungen verhält, wenn man stundenlang unter dem Messer liegt und nicht zur Toilette gehen kann.
Die Lösung: Eine Windel. "Ich kriege vorher eine Windel an und dann musst du mich im Rollstuhl wieder rausholen", entgegnete Bill. Diese Aufgabe werde aber ein Assistent übernehmen. Tom sei am Tag des Eingriffs nicht verfügbar, teilte er mit.
Im Vorgespräch mit dem Anästhesisten solle dieser entschieden haben, den schrillen Musiker während der OP nicht künstlich beatmen zu wollen. Bill fügte hinzu: "Er wird es dann so machen, dass er mich immer mal während der OP anspricht. Dann hat er gesagt: 'Das wirst du nicht mitbekommen und du wirst dich daran auch nicht erinnern, aber du kannst mit mir dann kommunizieren.'"
Auch wenn beide Kaulitz-Twins derzeit ein Geheimnis um die Operation machen, spätestens in einer der zukünftigen Podcast-Folgen werden die zwei Plappermäuse mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wort darüber verlieren.
Titelfoto: Bildmontage: Fabian Sommer/dpa, Oliver Berg/dpa