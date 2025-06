Bill Kaulitz ziert das Cover der Vogue und gibt Einblicke in seine Jugend

Für das Shooting der Fotostrecke ging es in Bills Heimatort Loitsche. © Marijan Murat/dpa

"Bill Kaulitz ist der erste Mann aus Deutschland, der alleine auf dem Titel von 'Vogue Germany' zu sehen ist", heißt es dazu von dem Magazin.

Die Fotostrecke der Juli/August-Ausgabe (Erstverkaufstag: 21. Juni; Story schon online) entstand in Bill Kaulitz’ Heimatort Loitsche bei Magdeburg sowie auf dem nahen Kaliberg.

Zuvor habe es nur "ein Solo-Male-Cover in Deutschland" gegeben - und zwar im Jahr 2008 mit dem britischen Schauspieler Daniel Craig, dem früheren James Bond. Eine deutsche "Vogue" gibt es regelmäßig seit 1979.

Die "Vogue" lässt unter anderem einen Jugendfreund von Bill zu Wort kommen. Andreas Gühne beschreibt etwa, wie die plötzliche Bekanntheit von Tokio Hotel einst auch seinen Alltag beeinflusst hat: "Wir waren ja erst 15 Jahre alt, und vieles von dem, was man in dem Alter eben so macht – draußen rumhängen, in Shoppingmalls oder ins Kino gehen –, war nicht mehr möglich."