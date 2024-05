Schikane! Die Schul-Albträume von Bill und Tom Kaulitz

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" teilen Bill und Tom Kaulitz ihre schlimmen Schulerfahrungen - vor allem im Fach Mathe.

Von Isabelle Wiermann

Los Angeles - In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" schwelgen Bill und Tom Kaulitz (beide 34) in Erinnerungen an ihre Schulzeit. Doch nicht alle davon sind schön.

Für Tom Kaulitz (34, rechts) ist der Matheunterricht die schlimmste Erinnerung an seine Schulzeit. © Henning Kaiser/dpa Mit Kreide an die Tafel zu schreiben, war besonders unangenehm, stimmen die Twins überein - immerhin blieb diese überall kleben. Beide erfasst der Ekel an die Erinnerung, dass manche Lehrer die Tafel mit den Händen abgewischt haben. Der Gedanke an die staubigen Tafeln in ihrer Heimat Magdeburg bringt in ihrer neusten Podcastfolge jedoch noch viel schlimmere Erinnerungen hervor – und zwar an den Matheunterricht. Bill Kaulitz "Reibevorlage"? Bill Kaulitz lässt sich nackt im Fotostudio ablichten! Tom berichtet, dass seine Lehrerin, Frau Becker, ihn gehasst habe. An der Tafel habe er ständig vor der ganzen Klasse Matheaufgaben lösen müssen.

Tom Kaulitz hat sich gerade noch auf eine Vier gerettet

An die Tafel gehen und vor der ganzen Klasse Matheaufgaben lösen: Das fanden die Kaulitz-Jungs besonders schlimm. (Symbolbild) © christianchan/123RF Wenn die Lehrerin aggressiv in die laut redende Klasse schritt und mit flinker Hand an die Tafel schrieb, wussten die meisten Schüler schon, was kommt: Die Tafel wurde aufgeklappt und ein Mathetest erwartete die nervöse Truppe. "Und Tom, du kommst nach vorn und machst ihn auf der Tafel!", zitiert Tom seine alte Lehrerin. Er sei immer nach vorne gerufen worden - und habe jedes Mal eine Sechs geerntet. Das ist seine schlimmste Erinnerung an die Schule. Für Bill stellt das eindeutig eine Schikane seinem Bruder gegenüber dar. Letztendlich habe sich Tom aber auf eine Vier in Mathe retten können. "Bei einer Vier hätte ich gefeiert!", lacht Bill, der auch keine Freude für das Fach aufbringen konnte. Bill Kaulitz Kaulitz-Brüder kreieren eigenes McDonald's-Menü Wenn der Sänger an die Tafel gerufen wurde, habe er sich manchmal geweigert und lieber die Sechs bereitwillig hingenommen.

Trostfaktor für die Kaulitz-Twins: Tageslichtprojektor