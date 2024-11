Eklige Überraschung: Mama Kaulitz isst Hunde-Eis!

Simone Charlotte Trümper (r.) ist die Mama der Kaulitz-Twins. In der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" war sie erstmals vor laufender Kamera zu sehen. (Archivbild) © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Bei den Tokio-Hotel-Mitgliedern Bill und Tom Kaulitz (35) ist gerade Familienbesuch in Los Angeles!

"Es ist schön, den Besuch zu haben, aber man muss immer wieder staunen", so Bill gegenüber seinem Zwilling in der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Eines Morgens beispielsweise hat Tom seinen "berühmten Haferschleim" und Kefir zum Frühstück gemacht - ein gesunder Start in den Tag.

Der Mutter der Brüder, Simone Charlotte Trümper (56), war das wohl nicht süß genug. Ihren Söhnen zufolge ist sie nämlich eine richtige Naschkatze.

Also griff sie in Bills Tiefkühler. "Und dann löffelt sie sich da so ein kleines Eis rein. Morgens", so der entsetzte Sänger.