Peinlich! Bill Kaulitz prellt mehrfach Zeche: "Ich bin aufgestanden und einfach gegangen"

Los Angeles (Kalifornien) - Essen nicht bezahlen? Ein absolutes No-Go für Bill und Tom Kaulitz (beide 34)! In der neusten Folge von " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " beschweren sich die Zwillinge über das Verhalten eines Bekannten, doch Bill soll kein Stück besser sein.

Promis, die ihre Rechnung nicht bezahlen, sind für die Zwillinge Bill (l.) und Tom Kaulitz (beide 34) ein absolutes No-Go! © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Gerade noch auf der Fashion Week in Paris und jetzt schon wieder zurück in Los Angeles. Die Kaulitz-Brüder haben wieder so einiges zu berichten, doch ein Thema sorgt für gewaltigen Diskussionsstoff bei den beiden: Promis, die nicht bezahlen!

"Es gibt einen, bei dem machen wir uns immer die ganze Zeit lustig", beginnt Bill seine Story. Vor Kurzem war der Sänger nämlich mit einem Promi-Freund im Urlaub, der es sich mit dem Geld der anderen Anwesenden gerne mal so richtig gutgehen lässt.

Immer wieder soll der unbekannte Schnorrer teures Essen bestellt und dann die restlichen Parteien am Tisch bezahlen lassen haben. "Es ist sowas von krass", so Bill über dieses Verhalten. "Der hat noch nie bezahlt", schimpft er weiter.

Als Ausrede soll der aus dem Entertainment-Bereich stammende Mann behauptet haben, sein Portmonee vergessen zu haben. Laut Tom soll es dem Herren selbst nicht an Geld fehlen.