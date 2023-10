Soziale Phobie wird wahr: Bill Kaulitz steht wegen Missgeschick im Mittelpunkt

Im Fall von Bill soll dies jedoch eher in privaten Momenten und weniger bei Konzerten oder TV-Shows auftreten.

"Ich habe nach wie vor 'Social Anxiety', aber alleine in den Supermarkt zu gehen, ist für mich eine Herausforderung", sagte der 34-Jährige in der aktuellen Folge des Podcasts " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood ".

Dabei können an jeder Ecke Paparazzi lauern und einen menschlichen Fehltritt dokumentieren, der einem noch Tage später peinlich in Erinnerung bleibt.

Bei Shows oder Konzerten ist Bill Kaulitz kaum etwas zu peinlich. In privaten Alltagssituationen sieht es anders aus. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Obwohl der Musiker selbst sagt: "Ich fühle mich alleine in der Öffentlichkeit unsicher", wagte er sich in einen Supermarkt in Los Angeles. Dort angekommen griff er zu einer Wasserkiste.

Diese bestand jedoch nicht aus robustem Plastik, sondern aus Pappe. Weil sie einen Riss hatte, fiel die Kiste aus seinen Händen. Alle Flaschen zersplitterten auf dem Supermarkt-Boden.

"Alle gucken, ich glaube, ich habe angefangen zu zittern. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so rot war", berichtete Kaulitz.

Noch völlig in Panik habe ihn eine Mitarbeiterin angesprochen, die ihm mitteilte, dass alles in Ordnung sei und er sich keine Sorgen machen müsse.

Anschließend habe sie sich um die Glassplitter und um das ausgelaufene Wasser gekümmert.

Bill war die Situation sichtlich unangenehm: "Ich habe mich den ganzen Einkauf geschämt. Ich habe den Kopf unten gehabt und wollte so schnell wie möglich aus dem Laden raus."