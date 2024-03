Kaulitz-Zwillinge schießen gegen Zoo Magdeburg: "Tierärzte lügen wie gedruckt!"

Los Angeles/Magdeburg - Die Hobby-Tierschützer und Musiker Tom und Bill Kaulitz (beide 34) setzen sich derzeit wieder mehr für Tierwohl ein. Dieses Mal wird der Zoo in ihrer Heimatstadt Magdeburg zum Ziel.

Bill und Tom Kaulitz (beide 34) machen in ihrem gemeinsamen Podcast auf Tierwohl aufmerksam. © Henning Kaiser/dpa

In ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" quatschen die Tokio-Hotel-Frontmänner über alles, was sie bewegt. Besonders Bill, der auch seinen Instagram-Kanal dafür nutzt, um auf Tierwohl aufmerksam zu machen, hat auch in der aktuellen Folge wieder ein konkretes Anliegen.

Vergangene Woche hatte ein Artikel von "BILD" auf die erschreckenden Zustände im Schimpansen-Gehege im Magdeburger Zoo aufmerksam gemacht. Demnach sehen die Menschenaffen zerrupft und haarlos aus. Dieser Bericht fiel auch den Kaulitz-Jungs in die Finger.

"Die Mediziner vor Ort und die Tierärzte lügen wie gedruckt!", echauffiert sich Bill im Podcast.

Die Pfleger der Tiere erklärten nämlich, dass die Haarlosigkeit der Affen auf sogenanntes "Over-Grooming", also übermäßiges Putzen, zurückzuführen und damit völlig normal sei.