Tokio Hotel kündigt neue Tour an: Hier könnt Ihr live dabei sein

Georg Listing (36, v.l.n.r.), Tom Kaulitz, Bill Kaulitz (beide 34) und Gustav Schäfer (35) werden 2025 als Tokio Hotel auf die nächste große Europa-Tour gehen. © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Im Jahr 2025 werden Bill und Tom Kaulitz (beide 34) gemeinsam mit ihren Bandkollegen Georg Listing (36) und Gustav Schäfer (35) wieder Bühnen in ganz Europa rocken.

"Überraschung ihr Mäuse! Wir haben ein weiteres early Christmas Gift für euch! Wir gehen 2025 wieder auf große Europatour!", kündigte die Band bei Instagram auf Deutsch und Englisch an.

Der Vorverkauf beginnt demnach bereits am kommenden Donnerstag um 15 Uhr - Karten für die Konzerte in Deutschland sind sogar bereits ab sofort in einem exklusiven Pre-Sale erhältlich.

"The Tour 2025" wie die Konzertreihe schlicht heißt, beginnt am 4. März 2025 in Ludwigsburg, bevor es zwei Tage später in Frankfurt und wieder einen Tag darauf in Köln weitergeht.