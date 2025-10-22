Tom und Bill Kaulitz prollen bei Auto-Show: "Noch nie so viel Geld ausgegeben"

Los Angeles - Ein ausgiebiger Shopping-Trip unter Geschwistern? Erstmal nichts Ungewöhnliches. Bei den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (beide 36) fällt die Rechnung nach einer Auto-Auktion aber höherpreisiger aus.

Die Tokio-Hotel-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz (beide 36) müssen schon lange nicht mehr auf das Geld achten. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Proll-Talk bei "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" - Tom und Bill Kaulitz gingen am Wochenende ihrem Lieblingshobby nach: mit beiden Händen Geld zum Fenster rauswerfen.

Die Tokio-Hotel-Twins nahmen an der Barrett-Jackson-Autoshow teil, wo neben riesigen und vor allem teuren Karren auch Schmuck, Taschen, Edelsteine und Vintage-Gegenstände verkauft werden.

Tom ist ein Fan der Versteigerungen und schaut sie sich sogar im Fernsehen an. "Da hab ich gedacht, da würde ich gerne selbst mal hin und du hattest auch Bock", erklärt er Bill im gemeinsamen Podcast.

Zwar hatte "Durch den Monsun"-Sänger Bill keine Ahnung, wie eine Versteigerung funktioniert, trotzdem wurde mit beiden Händen in den Geldbeutel gegriffen.

"Du bist ein Autoproll", lacht Tom seinen Bruder aus, "du warst so begeistert, du wolltest alles kaufen!"