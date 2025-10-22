Tom und Bill Kaulitz prollen bei Auto-Show: "Noch nie so viel Geld ausgegeben"
Los Angeles - Ein ausgiebiger Shopping-Trip unter Geschwistern? Erstmal nichts Ungewöhnliches. Bei den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (beide 36) fällt die Rechnung nach einer Auto-Auktion aber höherpreisiger aus.
Proll-Talk bei "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" - Tom und Bill Kaulitz gingen am Wochenende ihrem Lieblingshobby nach: mit beiden Händen Geld zum Fenster rauswerfen.
Die Tokio-Hotel-Twins nahmen an der Barrett-Jackson-Autoshow teil, wo neben riesigen und vor allem teuren Karren auch Schmuck, Taschen, Edelsteine und Vintage-Gegenstände verkauft werden.
Tom ist ein Fan der Versteigerungen und schaut sie sich sogar im Fernsehen an. "Da hab ich gedacht, da würde ich gerne selbst mal hin und du hattest auch Bock", erklärt er Bill im gemeinsamen Podcast.
Zwar hatte "Durch den Monsun"-Sänger Bill keine Ahnung, wie eine Versteigerung funktioniert, trotzdem wurde mit beiden Händen in den Geldbeutel gegriffen.
"Du bist ein Autoproll", lacht Tom seinen Bruder aus, "du warst so begeistert, du wolltest alles kaufen!"
Bill Kaulitz protzt: "Ich frage nicht nach dem Preis."
Der 36-Jährige war bei der Show merklich nervös: "Du darfst da nicht emotional sein und ich war natürlich richtig emotional, ich hab fast geheult." Bill vergleicht es mit dem Gefühl in Las Vegas an einem Glücksspiel teilzunehmen.
"Ich frage auch nicht nach dem Preis, das ist mir unangenehm", plappert der Musiker weiter, "ich schäme mich da und dann erschrecke ich mich bei der Rechnung". Er hat Angst, bei Menschen, die ihn kennen könnten, als geizig rüberzukommen.
Darüber müssen sich die Twins nach diesem Ausflug aber keine Gedanken machen: "Ich sage mal so, wir haben schon ordentlich eingekauft", lässt Tom verlauten, "das war unser teuerster Trip des Lebens, so viel Geld haben wir noch nie ausgegeben irgendwo."
Eine Sache fehlte Tom jedoch: Einen VW Golf GTI gab es nicht zu ersteigern. "Aus nostalgischen Gründen hätte ich den mit nach Hause genommen", erklärt der Gitarrist, "das war mein Traumauto als junger Teenager."
Was genau im metaphorischen Einkaufswagen der Zwillinge landete, verraten sie nicht. Allerdings weisen sie darauf hin, dass sie eine Kamera-Crew dabei hatten: Fans dürfen sich also auf Einblicke in der dritten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" freuen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz, dpa