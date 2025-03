Versaute Antwort! Was Bill Kaulitz zu Ski Aggu sagt, bringt Fans zum Lachen

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) meldet sich in einem TikTok-Video bei Rapper Ski Aggu (27). © Screenshot/Tiktok/billkaulitz

In einem Interview wird Ski Aggu darauf angesprochen, ein altes Tokio-Hotel-Oberteil zu tragen.

Daraufhin meinte der "Friesenjung"-Sänger, dass er "Bill Kaulitz mal in einem Ski-Aggu-Shirt sehen" möchte. "Das wäre doch mal was", so der 27-Jährige.

Bill antwortet prompt in einem eigenen TikTok-Video darauf - in seiner ganz eigenen Bill-Art! Unbekümmert lehnt der "White Lies"-Interpret an einer Klokabine, natürlich in einem weißen Ski-Aggu-Oberteil.

"Ich würde gerne mal Ski Aggu in meinem Mund sehen, das wäre doch mal was!" stellt Bill klar. Zum Totlachen!