Billie Eilish hat mit ihrem Freund Schluss gemacht, nachdem sie von diesem Mann geträumt hat!

Popstar Billie Eilish (22) nahm einen romantischen Traum mit dem Batman-Darsteller zum Anlass, um mit ihrem damaligen Freund Schluss zu machen. (Archivbild) © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

"Vor ein paar Jahren habe ich von Christian Bale geträumt, wie wir in einem kleinen Cafe in der Sonne saßen. Dabei habe ich realisiert, dass ich mit meinem Freund Schluss machen musste", erklärte die 22-Jährige im Interview mit den "Oscars".

Die mit ihrer "Barbie"-Titelsong "What Was I Made For?" selbst für einen Oscar nominierte Künstlerin erklärte, dass sie anschließend aufgewacht sei und sich über ihre im Traum gefasste Entscheidung klar geworden sei.

Welcher ihrer Ex-Partner der leidtragende des Traums mit dem Batman-Darsteller gewesen ist, verriet die "Bad Guy"-Sängerin allerdings nicht.

Ihre letzte Beziehung mit "The Neighborhood"-Frontmann Jesse Rutherford ging im Mai des vergangenen Jahres zu Ende.



Anschließend überraschte Eilish ihre Fans mit einem offiziellen "Coming Out" und erklärte, dass sie sich schon immer zu Frauen hingezogen fühlte.