Bittere Abrechnung mit Frank Schöbel: Chris Doerk spricht über alte Wunden

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Chris Doerk hat über ihren Ex-Mann Frank Schöbel gesprochen und kein gutes Haar an ihm gelassen.

Von Lena Plischke

Kleinmachnow - Mit 84 Jahren ist sie wieder da - und wie! DDR-Kultstar Chris Doerk feiert ihr Comeback mit neuer Musik. Doch während sie auf der Bühne lächelt, spricht sie privat so offen wie nie über alte Wunden.

Chris Doerk (84) kehrt mit neuer Musik zurück.
Chris Doerk (84) kehrt mit neuer Musik zurück.  © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

14 Jahre nach ihrem letzten Album veröffentlicht die Schlagersängerin ihre neue Platte "Schenk jedem Tag ein Lachen".

Der Titel ist Programm: "Jede Situation enthält Komik, man muss nur danach suchen. Ich werde immer fündig!", sagt Doerk im Interview mit der "SuperIllu".

Doch nicht nur die Musik sorgt für Schlagzeilen. Auch ihre Vergangenheit holt sie wieder ein, vor allem die Ehe mit Frank Schöbel (83).

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Ende der 60er galten beide als Traumpaar der DDR, feierten große Erfolge und standen gemeinsam für den Kultfilm "Heißer Sommer" vor der Kamera. 1974 folgte die Trennung und bis heute keine Versöhnung.

Besonders ein Satz sitzt: "Natürlich könnte ich sagen, dass ich ihm meinen wundervollen Sohn Alex verdanke. Gewissermaßen stimmt das auch. Aber den hätte ich am liebsten mit meinem Klaus bekommen", so Doerk.

Frank Schöbel (84) hat zusammen mit Doerk den Sohn Alexander Schöbel (57).
Frank Schöbel (84) hat zusammen mit Doerk den Sohn Alexander Schöbel (57).  © imago/Future Image
Chris Doerk und Frank Schöbel galten als DAS DDR-Traumpaar, hier im Jahr 1971.
Chris Doerk und Frank Schöbel galten als DAS DDR-Traumpaar, hier im Jahr 1971.  © picture alliance/Sammlung Berliner Verlag

Klaus D. Schwarz ist ihre große Liebe, seit über 50 Jahren an ihrer Seite. Doch auch hier wurde es dramatisch: Nach einer Operation 2024 entwickelte er eine lebensbedrohliche Sepsis. Heute ist er wieder genesen. Doerk zeigt sich "unendlich dankbar".

Titelfoto: Montage: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild,

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