Frank Schöbel feiert Weihnachten in Dresden: "Wir freuen uns alle sehr darauf"

Berlin - DDR-Schlagerlegende Frank Schöbel (82) blickt auf 40 Jahre seines Weihnachtsklassikers "Weihnachten in Familie" zurück.

Frank Schöbel (82) lehnt Vergleiche mit anderen Weihnachtsklassikern ab. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die 1985 erschienene LP ist bis heute in zahllosen deutschen Wohnzimmern Teil der Weihnachtszeit.

Von dem Erfolg war Schöbel aber selbst überrumpelt. "Es ist immer ein bisschen wie Lotto", sagte der 82-Jährige dem "Berliner Kurier".

Das Album, 1985 gemeinsam aufgenommen mit seiner damaligen Partnerin Aurora Lacasa sowie den Töchtern Odette und Dominique, gilt mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Schlagerschallplatten des DDR-Labels Amiga.

Trotz des anhaltenden Erfolgs wolle der Schlagersänger sein Werk nicht mit internationalen Weihnachtshits vergleichen. Es sei nicht "das 'Last Christmas' des Ostens", meinte der 82-Jährige, sondern "es ist 'Weihnachten in Familie' für alle Deutschen".

Schöbel gab aber zu: Bei ihm laufe die Platte wahrscheinlich nicht am Fest der Liebe - höchstens unabsichtlich. Auch mit Weihnachtstraditionen hält er es nicht so. Mit seiner Familie feiere er "immer anders", verriet er der Zeitung.

