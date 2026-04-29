Missbrauch von Minderjährigen: "Der mit dem Wolf tanzt"-Star zu lebenslanger Haft verurteilt

Las Vegas (USA) - Im Western-Epos "Der mit dem Wolf tanzt" war er an der Seite von Hollywood-Star Kevin Costner (71) zu sehen. Nun wurde US-Schauspieler Nathan Chasing Horse (50) zu jahrzehntelanger Haft verurteilt.

Für Nathan Chasing Horse (50) wurde eine Strafe von 37 Jahren bis lebenslänglich festgesetzt. © Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal/AP/dpa

Eine Jury in Las Vegas sprach ihn nach einem elf Tage dauernden Prozess in 13 von insgesamt 21 Anklagepunkten schuldig. Die Vorwürfe betreffen sexuelle Übergriffe auf indigene Frauen und Mädchen über einen Zeitraum von rund zwei Jahrzehnten.

Zu den Verurteilungen zählen unter anderem mehrfacher sexueller Missbrauch von Minderjährigen unter 16 Jahren, sexuelle Nötigung, grobe Unzucht sowie der Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nutzte Chasing Horse gezielt seinen Einfluss innerhalb indigener Gemeinschaften, um Opfer zu manipulieren und auszunutzen.

Dabei soll er sich etwa auch als "Medizinmann" ausgegeben haben. Mehrere junge Frauen, darunter eine damals 14-Jährige, hatten in dem Prozess Vorwürfe vorgebracht.

Der 50-Jährige wurde 2023 von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen. Seitdem saß er im Gefängnis von Clark County im US-Bundesstaat Nevada in Untersuchungshaft.

Trotz des Schuldspruchs beteuerte der Verurteilte vor Gericht seine Unschuld. Sein Anwalt kündigte an, Berufung einzulegen.