Blutiges Kostüm: Rapper Lil Nas X verkleidet sich als Tampon!

Los Angeles - Mit einem doch recht ungewöhnlichen Kostüm sorgte der US-Rapper Lil Nas X (24) an Halloween für Aufsehen.

An Halloween verkleidete sich der Rapper Lil Nas X (24) als blutiges Tampon. © Screenshot/Instagram/lilnasx

Der für seinen ausgefallenen Modestil bekannte Sänger hatte sich zu Halloween etwas wirklich Blutiges überlegt und mal eben als Tampon verkleidet.

Das Outfit hatte es dabei in sich: Abgesehen von sehr hohen High Heels und einer weißen Hose, stülpte sich der 24-Jährige einen rot gefärbten Umhang über, aus dem bloß sein mit Perücke geschmückter Kopf herausblickte.

In der Hand hielt Lil Nas X zudem eine weiße Schnur, die er hinter sich her zog. Diese endete in einem mehr oder weniger detailgetreuen Nachbau des weiblichen Geschlechtsorgans.

Was der Rapper mit diesem Kostüm aussagen wollte, ist nicht bekannt. Er veröffentlichte das Video ohne Beschreibung am Mittwoch auf Instagram.