Bodybuilding-Ikone Lisa Lyon im Alter von 70 Jahren gestorben

Bodybuilding-Star Lisa Lyon (†70) rückte den von Männern dominierten Sport auch für Frauen in den Fokus der Öffentlichkeit. © Instagram/thephysiquepost

Wie TMZ berichtet, starb die US-Amerikanerin am Freitag in ihrem Haus in Kalifornien. Lyon litt an einer immer schlimmer werdenden Magenkrebs-Erkrankung.

Die Karriere der Bodybuilderin nahm im Jahr 1980 Fahrt auf, als Lyon für den Playboy posierte.

Im Jahr zuvor hatte sie bereits bei den Bodybuilders Woman's World Pro Bodybuilding Championships gewonnen. Der enorme Erfolg rückte das Frauen-Bodybuilding erstmals ins Bewusstsein der Öffentlichkeit.

Lyon wurde daraufhin zu einer festen Größe in TV-Talkshows sowie Gesundheits- und Fitness-Magazinen. Mit "Lisa Lyon's Body Magic" veröffentlichte sie 1981 ihr eigenes Buch.

Für ihren Verdienst, Bodybuilding zu einer Kunstform zu erheben, wurde Lyon im Jahr 2000 in die International Fitness and Bodybuilding Federal Hall of Fame aufgenommen.