Boris hat es wieder getan! Tennis-Legende feiert Hochzeit Nummer drei

Boris und seine Lilian auf dem Weg zum Polterabend. Enge Freunde durften das Paar begleiten. © Screenshot/Instagram/barbararittner

Mehrere Medien berichteten übereinstimmend, dass die Sportikone seine bisherige Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro (34) geheiratet hat.

Becker und seine Lilian, eine italienische Risiko-Analystin, ließen sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit im ehemaligen Klosterkomplex Abbazia della Cervara im Nobelort Portofino trauen.

Gänzlich geheim halten wollte das Promi-Paar sein Liebeswochenende allerdings nicht. Denn Becker teilte bei Instagram mehrere Storys von offensichtlich geladenen Gästen. Die Bilder zeigen, wie der 56-Jährige und seine Lilian am Freitag – dem Tag ihres Polterabends – mit einer kleinen Jacht am Pier von Portofino anlegten.

Boris in sportlich blauem Anzug, seine Lilian trug dagegen ein weißes Kleid mit schwarzen Polka Dots. Ihre High Heels hielt sie lässig in der Hand. Beide zeigten sich auf dem Weg in ein Restaurant an der Piazza Martiri dell'Olivetta verliebt.