Neuer Podcast mit Dresdner Tennis-Ass: Boris Becker will Tacheles reden

Mailand/Dresden - Endlich kann Boris Becker (57) nach dem Tod seiner Mama Elvira (†89) wieder schöne Nachrichten verkünden: Der dreifache Wimbledon-Sieger hat jetzt einen Podcast. Allerdings nicht alleine: An seiner Seite ist ein weiterer Tennis-Star zu hören, die vor ihrem Karriereende für Dresden auf dem Platz stand.

Boris Becker (57) erfüllt sich mit einem eigenen Podcast einen Traum. © dpa/epa-Pool

"Endlich ist es raus", schreibt Becker freudig auf Instagram, wo er für sein neuestes Projekt wirbt. Mit an Bord: Andrea Petkovic (37), die in ihrer langen Karriere auf sieben WTA-Siege im Einzel zurückblicken kann, zweifache deutsche Meisterin ist und von 2019 bis 2022 in der ersten Bundesliga für den TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz auflief.

Sie soll im Podcast "Becker Petkovic" die Expertin im Damen-Bereich sein. "Ich wollte den Podcast nicht alleine machen, brauchte jemanden, der besser ist als ich, der bis vor Kurzem noch gespielt hatte und auch von der Generation etwas jünger ist. Das heißt, wo ich noch was lernen kann. Da habe ich sofort Andrea angerufen", erklärt Becker laut dem "Tennis Magazin".

Die erste Folge ist bereits auf Spotify verfügbar. Gleich zu Beginn macht der ehemalige Profi klar, dass er "kein Blatt vor den Mund nehmen wird" und "alles - Positives wie Negatives - beim Namen nennen will".