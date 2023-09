Scheidung bei Lilly und Boris Becker: Was wird aus ihrem Sohn?

Boris Becker (55) will endgültig die Scheidung - vermutlich, um für seine neue Freundin frei zu sein. © IMAGO / Future Image

Sein Mandant habe die endgültige Eheauflösung beantragt, teilte der Anwalt des Ex-Tennisstars, Christian-Oliver Moser am Mittwoch mit.

Bereits am 18. September gebe es in London einen entsprechenden Gerichtstermin, bei dem die baldigen Ex-Leute allerdings nicht persönlich anwesend sein müssen - was im Fall von Becker nach seiner vorläufigen Haftentlassung ohnehin nicht möglich gewesen wäre.

Ob zu diesem Termin auch die Unterhaltsregelungen für den gemeinsamen Sohn Amadeus (13) geklärt werden?

"Die Frage des Kindesunterhaltes ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Mein Mandant wird seine Unterhaltsverpflichtungen selbstverständlich vollumfänglich erfüllen, sobald diese abschließend geregelt sind", betont Moser.

Lilly Beckers Anwältin Patricia Cronemeyer zeigt sich allerdings kritisch: "Er ist es, der eine verbindliche Unterhaltsregelung für seinen Sohn immer weiter hinauszögert. Freiwillig zahlt er ohnehin keinen Cent für seinen Sohn", erklärt sie gegenüber dem Magazin "Bunte".