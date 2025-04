"Boston Public", "Sin City" und "School of Rock": Schauspieler Nicky Katt stirbt mit 54 Jahren

Nicky Katt war vor allem bekannt für seine Rolle im Coming-of-Age Film "Confusion - Sommer der Ausgeflippten" (1993, Original: "Dazed and Confused") sowie in der Serie "Boston Public" (2000-2002). Dort verkörperte er Harry Senate - einen Lehrer für Geologie.

Laut " Variety " hätten Freunde des Darstellers sowie sein Anwalt John Sloss den Todesfall bestätigt. Demnach sei Katt bereits am 8. April im kalifornischen Burbank verstorben. Hintergründe zum Todesfall blieben unbekannt.

Über den Todesfall berichteten am Samstag zunächst " Deadline " und " Forbes " übereinstimmend, jeweils unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen.

Daneben wirkte Katt an allerlei Hollywood-Streifen wie "Strange Days" (1995), "School of Rock" (2003) oder "Sin City" (2005) mit. Seinen letzten Auftritt hatte er 2018 in einer Folge der US-amerikanischen Comedy-Serie "Casual".