Alena Gerber bricht sich Knochen im Urlaub: "Schmerz ist wirklich heftig"

Bremen/Tropea (Italien) - So hat sie sich ihren Urlaub ganz bestimmt nicht vorgestellt: Model Alena Gerber (35) hat sich in Italien einen Knochenbruch zugezogen - und beim Arzt eine sehr spezielle Erfahrung gemacht.

"Ich dachte, es geht auch so, aber der Arzt im Hotel war anderer Meinung. Er glaubt, der Knochen ist gebrochen. Also geht's morgen wieder ins Krankenhaus zum Röntgen", schrieb Alena dazu.

In ihrer Instagram-Story postete die 35-Jährige am Dienstagabend ein Bild, auf dem sie sich ihren Finger mit einem dicken Beutel Eis kühlt. Sie erklärte, dass ihr Hotel einen Arzt organisiert habe, nachdem sie ewig in der Notaufnahme gesessen und schließlich keine Geduld mehr gehabt habe.

Die gebürtige Baden-Württembergerin weilt seit einigen Tagen unter anderem mit ihrer siebenjährigen Tochter in Tropea, einem Städtchen in Süditalien direkt am Mittelmeer. Der malerische Urlaub nahm jedoch eine unglückliche Wendung.

Alenas Finger wurde im Krankenhaus geröntgt, anschließend wurde sie in eine andere Klinik geschickt - zu einem überforderten Arzt. © Instagram/alena

Also ging es für das Model am Mittwoch wieder in die Klinik. Ihren Aufenthalt kommentierte die 35-Jährige auf Instagram mit Galgenhumor, schrieb: "Wie man sich seine Italienreise so vorstellt."

Und tatsächlich gab es im Krankenhaus keine guten Nachrichten für die Wahl-Bremerin: Ihr Finger war tatsächlich gebrochen - und damit war ihre Odyssee aber noch nicht beendet, wie Alena in ihrer Story weiter ausführte.

Sie sei in eine 30 Minuten entfernte Klinik geschickt worden, "wo es genau einen Doktor für Menschen gibt, die teilweise seit heute Morgen hier sitzen", schrieb sie zu einem kurzen Video aus dem Warteraum der Klinik.

In dem Video sind mehrere Personen zu sehen, die sich offenbar über die ellenlangen Wartezeiten beschweren. Alenas abschließender Kommentar dazu: "Unser Gesundheitssystem in Deutschland ist SO GUT!"