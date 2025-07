Dwayne "The Pink" Johnson: Süßer Einblick in den Papa-Alltag des Schauspielers

Kalifornien (USA) - Wenn der Actionstar Dwayne "The Rock" Johnson (53) nicht gerade gegen Bösewichte kämpft, stellt er sich tapfer ganz anderen Herausforderungen: Lippenstift, Glitzer und jeder Menge pinkem Lidschatten.

Statt harter Action zeigt der Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (53) diesmal seine weiche Papa-Seite. © Screenshot: Instagram/therock

Der Schauspieler teilte am Dienstag ein Video auf Instagram, in dem ihm seine beiden jüngsten Töchter, Jasmine (9) und Tiana (6), ein Makeover der besonderen Art verpassen.

In dem Clip sieht man den 53-Jährigen, wie er mit einem skeptischen Blick dasitzt, während die Kinder seinen Kopf mit pinkem Lidschatten bemalen. Glitzertattoos und Lippenstift machen den Look komplett.

"Es erweist sich als gut, dass ich einen sehr großen Kopf habe, der viel 'Leinwandfläche' bietet", scherzt Johnson unter dem Post.

Unterlegt ist das Video mit Simon & Garfunkels "The Sound of Silence", was den Spaß der Szene ironisch untermauert.