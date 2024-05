Box-Schock für Can Kaplan! Erster Profi-Kampf auf mysteriöse Art abgesagt

Essen - Noch bevor Realitystar Can Kaplan (27) erstmals als angehender Profiboxer in den Ring steigen konnte, setzte es nun die erste deftige Pleite!

Eigentlich war alles angerichtet... Sogar sein ganzes Leben soll der Unternehmer in letzter Zeit ausschließlich auf seinen ersten Kampf am 2. Juni "gepolt" haben, wie er verrät.

Aufgeben will der 27-Jährige aber auf keinen Fall. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Can Kaplan

Ausgerechnet und mitten in den beinharten Vorbereitungen schickt ihn die Absage moralisch jetzt schon auf die Bretter - und das ohne jedes Zutun seines Kontrahenten.

"Das ist einfach unfassbar respektlos und peinlich meinen Sponsoren gegenüber. Erst recht meinem Coach", flucht Can enttäuscht vor den Augen seiner Community.

Aufgeben und seine Handschuhe an den Nagel hängen kommt für Can momentan aber noch nicht in die Tüte. "An alle Veranstalter: Wenn ihr einen Boxkampf plant, nehmt mich gerne mit rein. Ich bin gut drauf und habe einfach Bock meinen ersten Profi-Kampf zu kämpfen auf einer seriösen Veranstaltung."

Aber nicht nur der 27-Jährige guckt sportlich gesehen in die Röhre. Auch seine Fans ziehen aufgrund der Spontan-Absage den Kürzeren. "Auch die Zusammenarbeit mit BILD+ wurde abgesagt. Damit könnt ihr die Kämpfe da auch nicht sehen."

Eine Entschuldigung des Veranstalters steht nach Aussage des Ex-"Fame Fighting"-Boxers derweil noch aus.