Jolie spricht über "traumatische Zeit" - Pitt wagt nächsten Schritt mit 29 Jahre jüngerer Freundin
Los Angeles - Der Rosenkrieg zwischen Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (50) beschäftigt seit mittlerweile neun Jahren die internationale Presse und Hollywood. Das einstige Schauspiel-Traumpaar streitet auch nach der offiziellen Scheidung im vergangenen Jahr weiter vor Gericht. Zumindest Pitt dürfte aktuell dennoch auf Wolke 7 schweben.
Seit rund drei Jahren datet der "F1"-Star die 29 Jahre jüngere Ines de Ramon (32). Nun sollen die beiden endlich den nächsten Schritt gewagt haben - und "vollständig zusammenleben", wie das Promi-Magazin People berichtet.
"Brad bezieht Ines wirklich in alle seine Reisepläne ein, und wenn sie zu Hause sind, entspannen sie einfach zusammen", packt ein Insider in dem Blatt aus. "Sie machen ihr Zuhause wirklich zu einem Zuhause."
Erst 2024 zeigten sich die beiden erstmals zusammen auf dem roten Teppich, inzwischen seien sie "glücklicher denn je", wie eine weitere Quelle berichtet. "Er ist so glücklich und verliebt."
Doch das private Liebesglück schützt den 61-Jährigen nicht vor weiteren Gerichtsterminen. Derzeit wird eruiert, ob er seiner Ex-Frau noch zehntausende Dollar schuldig ist.
Angelina Jolie und Brad Pitt streiten weiter vor Gericht
Vor dem Los Angeles Superior Court verlangt Jolie 33.000 Dollar Anwaltskosten von Pitt. Auch das Schloss Château Miraval ist weiterhin großer Streitpunkt der beiden.
"Nachdem ich die Scheidung eingereicht hatte, übergab ich ihm die volle Kontrolle und das volle Wohnrecht – ohne dafür eine finanzielle Gegenleistung zu verlangen. Ich hatte gehofft, dass er nach einer sehr schwierigen und traumatischen Zeit bei den weiteren Verhandlungen besonnener sein würde", soll die "Lara Croft"-Darstellerin laut Gerichtsakten erläutert haben, wie Page Six berichtet.
Weder sie noch eines ihrer sechs Kinder habe seitdem wieder einen Fuß in das Anwesen gesetzt, so Jolie. Pitt verklagt seine Ex, da er behauptet, sie habe ihren Anteil an dem Schloss ohne seine Erlaubnis verkauft. Sie betont, seine Erlaubnis dafür nicht gebraucht zu haben.
Aufgrund des teuren Schloss-Kaufs, der Scheidung und einer beruflichen (Zwangs-) Pause sei sie knapp bei Kasse gewesen und habe dennoch "weder Unterhalt noch Kindergeld verlangt".
