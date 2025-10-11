Jolie spricht über "traumatische Zeit" - Pitt wagt nächsten Schritt mit 29 Jahre jüngerer Freundin

Los Angeles - Der Rosenkrieg zwischen Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (50) beschäftigt seit mittlerweile neun Jahren die internationale Presse und Hollywood. Das einstige Schauspiel-Traumpaar streitet auch nach der offiziellen Scheidung im vergangenen Jahr weiter vor Gericht. Zumindest Pitt dürfte aktuell dennoch auf Wolke 7 schweben.

Brad Pitt (61) und Ines de Ramon (32) bei der Premiere von "F1". © ANGELA WEISS / AFP

Seit rund drei Jahren datet der "F1"-Star die 29 Jahre jüngere Ines de Ramon (32). Nun sollen die beiden endlich den nächsten Schritt gewagt haben - und "vollständig zusammenleben", wie das Promi-Magazin People berichtet.

"Brad bezieht Ines wirklich in alle seine Reisepläne ein, und wenn sie zu Hause sind, entspannen sie einfach zusammen", packt ein Insider in dem Blatt aus. "Sie machen ihr Zuhause wirklich zu einem Zuhause."

Erst 2024 zeigten sich die beiden erstmals zusammen auf dem roten Teppich, inzwischen seien sie "glücklicher denn je", wie eine weitere Quelle berichtet. "Er ist so glücklich und verliebt."

Doch das private Liebesglück schützt den 61-Jährigen nicht vor weiteren Gerichtsterminen. Derzeit wird eruiert, ob er seiner Ex-Frau noch zehntausende Dollar schuldig ist.

