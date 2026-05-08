"Brisant"-Moderatorin über Amokfahrt in Leipzig: "Hab mich in einer Angstblase befunden"

Leipzig - Nach der tödlichen Amokfahrt am vergangenen Montag in der Messestadt hat sich die Leipzigerin Kamilla Senjo (51) zu Wort gemeldet.

"Brisant"-Moderatorin Kamilla Senjo (51) lebt seit ihrer Kindheit in Leipzig. © imago/APress

Die "Brisant"-Moderatorin, die im Alter von 5 Jahren mit ihrer Familie aus der Ukraine nach Leipzig kam, befand sich während der Amokfahrt am Montagnachmittag nicht in ihrer sächsischen Heimat, äußerte sich auf Instagram aber dennoch zu den schrecklichen Vorkommnissen.

Bei Leipzig handele es sich um ihre "Herzensstadt, (...) wo meine Seele zuhause ist", erklärte die 51-Jährige in einem Reel. "Ich liebe die Stadt, weil sie warm ist und die Menschen unheimlich offen und zugänglich sind."

Als sie die Neuigkeiten gehört hatte, habe sie sich wütend und traurig gefühlt: "Ich hab mich in einer Angstblase befunden. Aber ich möchte das nicht mehr, ich möchte, dass wir zusammen in dieser Stadt leben. Und uns von niemandem das Leben nehmen lassen."