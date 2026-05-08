Guildo Horn wünscht sich besonderen ESC-Act

Monheim - Schlagersänger Guildo Horn (63) erreichte beim Eurovision Song Contest 1998 den 7. Platz. Für die kommenden ESC-Auftritte hat der Entertainer eine ganz besondere Idee.

Guildo Horn (63) wünscht sich einen inklusiven Musik-Act für den Eurovision Song Contest. © Merkur Spielbanken NRW

"Wenn ich verantwortlich wäre und dürfte für unser Land einen ESC-Act hinschicken – dann wäre es definitiv eine inklusive Band mit Behinderten", schlägt der 63-Jährige in der Talkshow "Hab' ich nicht gesagt" in der Merkur Spielbank Monheim vor.

"So ein ganz bunter Haufen. Wo jeder denken würde: 'Wow, so etwas gab es noch nicht. Das hier fegt alles weg'", ergänzte er vor gut 1000 Zuschauern.

Mit seinem Song "Guildo hat euch lieb!", geschrieben von Stefan Raab, wurde er beim ESC zunächst belächelt, schaffte es aber immerhin auf Platz 7. Eine Platzierung, von der man jetzt nur träumen kann.

Mit seinem Vorschlag will er vor allem zum Nachdenken anregen, denn der ESC hat seiner Meinung nach eine gesellschaftliche Relevanz. Mit einem Inklusionsauftritt habe man "ein Thema: Was ist Inklusion? Was sind das für Menschen? Das beschäftigt einen. Darüber wird geredet."