Fehlgeburt am Set: Schauspielerin Nilam Farooq erhebt Vorwürfe gegen Produktion

Berlin - Schauspielerin Nilam Farooq (36) spricht erstmals über ihre Fehlgeburt und den Druck, private Momente plötzlich öffentlich machen zu müssen.

Nilam Farooq (36) berichtet über die Schattenseiten der Filmbranche. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Podcast "Sounds Familia" erzählt die Schauspielerin, wie schmerzhaft dieses Erlebnis für sie gewesen sei. "Es ist eine psychische Belastung, die so krass ist, weil es ein Todesfall ist", sagt Farooq.

"Es ist ein Verlust, es ist ein Liebeskummer, es ist ein Aufgeben von ganz vielen Vorstellungen, die du hattest", erklärt die "Contra"-Darstellerin weiter.

Dramatisch war für die 36-Jährige auch, dass sie die Fehlgeburt offenbar mitten am Set erlitt. Dem Team habe sie lediglich von einem "medizinischen Notfall" berichtet und darum gebeten, für einen Arzttermin kurzfristig eine Stunde freizubekommen.

Doch laut Farooq zeigte die Produktion dafür kein Verständnis. "Dann haben die gesagt: 'Nee, das können wir nicht machen'", berichtet die Schauspielerin im Podcast. Am Ende sei sie trotzdem zum Arzt gefahren. Anschließend wurde ihr das Gefühl gegeben, "die Komplizierte" zu sein.

Bereits im April hatte Nilam Farooq öffentlich gemacht, dass sie Mutter ist und erneut ein Kind erwartet. Wie sie jetzt erzählt, sei dieser Schritt allerdings nicht freiwillig gewesen.