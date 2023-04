Britney Spears engagiert Trainerin: Was die zu ihr sagt, bringt die Sängerin bitter zum Weinen

Los Angeles (Kalifornien) - Am Ostermontag meldet sich Britney Spears (41) mega stolz mit einem neuen Instagram-Video. Darin präsentiert sie ihren durchtrainierten Body, den sie sich in den vergangenen zwei Monaten antrainiert haben will. Während die Toxic-Sängerin wild tanzt, sollen alle sehen, wie fit und schlank sie derzeit ist. Doch bis zu diesem Video soll es ein steiniger Weg gewesen sein, inklusive bitterer Tränen. Der Grund: ihre neue Personal-Trainerin.

Dabei will Spears in den vergangenen Wochen richtig viel für ihren Körper getan haben - nach dem Fiasko mit einer Personal-Trainerin.

Eine ähnliche Situation habe es noch am selben Abend gegeben. Wieder hätten die Paparazzi sie bei einem Treffen mehr als unvorteilhaft abgelichtet, so die Pop-Ikone.

Und weiter: "Mein Gesichtsausdruck, die Art wie ich mich vorbeugte, die Beule in meinem Bauch! Es war furchtbar, weil sie ein Foto von mir in einer hilflosen Situation gemacht haben."

So schreibt Spears: "Mein Auto hatte neulich eine Panne und ich stieg aus und sagte Hesam [Sam Asghari (29), Spears aktueller Ehemann, Anmerkung d. Redaktion] , er solle auf meine Seite kommen und die Fotografen waren da und machten Bilder (...) Ich sah aus wie ein Idiot!"

In dem Posting vom Montagabend plaudert die 41-Jährige überraschend ausgiebig aus dem Nähkästchen.

Bildmontage: Instagram/Screenshot/britneyspears/Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

"Ich behaupte keineswegs, dass mein Körper perfekt ist. Aber ich habe mir vor zwei Monaten die Zeit genommen, eine Trainerin zu finden und das Erste, was sie mit mir gemacht hat, war buchstäblich... und ich lüge nicht einmal... die Haut an meinem Bauch und meinen Beinen zusammenzukneifen und mir zu sagen, dass ich meinen jüngeren Körper zurückbekommen muss... warum zum Teufel hat sie das getan", so Spears empört.

Kurz darauf habe sie geweint. Danach sei sie dann zu ihrem eigenen Training übergegangen: 45 Minuten, dreimal die Woche. "Ich hasse es, zu lange zu trainieren... Ich erzähle das, weil ich hart gearbeitet habe, um in Form zu kommen, aber ich sehe nicht so aus wie auf den Fotos, die die Fotografen machen!", so die Erklärung der Sängerin.

Sie wolle deshalb mit ihren Fans teilen, wie ihr Körper im Moment aussieht. Deren Kommentare wollte Spears allerdings lieber nicht hören, sperrte die entsprechende Funktion.



Immerhin gab es innerhalb kürzester Zeit Zehntausende Likes. Vielleicht sind die Fans vor allem froh, mal wieder so viele neue Infos von Britney Spears zu bekommen. Vor allem die Erwähnung ihres Mannes dürfte für Getuschel sorgen. Denn Trennungsgerüchte machen seit einiger Zeit die Runde.