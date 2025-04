Nach verwirrenden Videos: Nackt-Britney ist zurück

Britney Spears (43) lässt es sich im Urlaub gut gehen. © Collage: Screenshots/Instagram/@britneyspears

2021 wurde die jahrelange Vormundschaft durch ihren Vater James Spears endlich beendet. In den folgenden Monaten und Jahren feierte die Sängerin ihre Freiheit in den sozialen Medien mit einer Masse an Nackt-Aufnahmen.

Nachdem sie ihre freizügigen Posts zwischendurch etwas zurückgefahren hatte, legt Britney nun offenbar wieder so richtig los. Alleine in den vergangenen zwei Tagen lud die 43-Jährige sechs Posts auf Instagram hoch, in denen sie quasi nackt oder zumindest nur leicht bekleidet zu sehen ist.

Zuvor hatte der frühere Megastar eher durch etwas verwirrende Aufnahmen von sich Reden gemacht, als sie unter anderem verkündete, sich selbst geheiratet zu haben oder behauptete: "Es ist mein Geburtstag. Ich werde [...] fünf Jahre alt und muss morgen in den Kindergarten."

Da war es für ihre knapp 42 Millionen Insta-Follower wohl fast schon eine Erleichterung, Britney wieder im Eva-Kostüm zu sehen …