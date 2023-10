Britney Spears packt aus: Popstar wurde von Justin Timberlake geschwängert!

Los Angeles - Was die Jugend womöglich gar nicht mehr weiß, lässt viele Millennials in Erinnerungen schwelgen: Zum Jahrtausendwechsel waren der damalige Boyband-Star Justin Timberlake (42) und die aufstrebende Pop-Queen Britney Spears (41) eines der heißesten Promi-Pärchen überhaupt. Nun verriet die Sängerin ein intimes Detail über ihre Beziehung.

Justin Timberlake (42) und Britney Spears (41) waren rund drei Jahre lang ein Paar. © Montage: LUCY NICHOLSON / AFP, Instagram/britneyspears

Auch ohne neue Musik sorgt Britney immer wieder für neuen Wirbel. Aktuell ist es vor allem ihr bald erscheinendes Buch "The Woman In Me" das reichlich Zündstoff bringt.

Ein Ausschnitt, der dem People-Magazin vorlag, sorgte in dieser Woche für eine unerwartete Offenbarung: Die "… Baby One More Time"-Sängerin war schon vor mehr als 20 Jahren schwanger. Doch der Mann an ihrer Seite - Justin Timberlake - wollte das Baby nicht behalten!

"Justin war definitiv nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er sagte, wir seien noch nicht bereit, in unserem Leben ein Baby zu bekommen, wir seien viel zu jung", erinnert Britney sich in ihren Memoiren an die Schwangerschaft.

Seine Meinung sei zwar eine Überraschung, aber auch keine Tragödie für die inzwischen 41-Jährige gewesen. Der Fötus wurde abgetrieben.

"Ich habe Justin so sehr geliebt. Ich habe immer erwartet, dass wir eines Tages eine gemeinsame Familie gründen würden", so die Sängerin.