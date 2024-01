Britney Spears stinksauer auf Medien: "Meisten Nachrichten sind Müll!"

Los Angeles - Popstar Britney Spears (42) hat in einem aufbrausenden Instagram-Beitrag Gerüchte über ein mögliches Comeback als Sängerin zerstreut.

Sängerin Britney Spears (42) will nicht zurück in die Musik-Industrie. (Archivbild) © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

"Nur damit das klar ist; die meisten Nachrichten sind Müll. Sie behaupten, dass ich mich an einige Leute wende, um ein neues Album aufzunehmen ... Ich werde niemals in die Musik-Industrie zurückkehren", schrieb Spears am Donnerstag auf Instagram.

Damit reagierte die 42-Jährige auf verschiedene Medienberichte, die behauptet hatten, dass sie zusammen mit Sängerin Charlie XCX an ihrem zehnten Album arbeite, wie "Billboard" berichtete.

Dass die getätigten Mutmaßungen nicht ganz abwegig waren, zeigt allerdings ein Nebensatz der "Oops!...I Did It Again"-Sängerin. Sie habe innerhalb der letzten zwei Jahre "über 20 Songs" für andere Künstler geschrieben, behauptet Spears. "Ich bin ein Ghostwriter und ehrlich gesagt gefällt mir das so."

Ihr Statement untermauerte die Blondine dabei mit einem Bild des italienischen Malers Guido Reni (†1642), das eine Frau zeigt, die den abgetrennten Kopf eines Mannes auf einem Tablett hält. Dabei handelt es sich um die biblische Geschichte von Salome, Tochter des Herodias, die sich von ihrem Vater den Kopf von Johannes dem Täufer wünschte.

Warum die Sängerin gerade dieses Motiv wählte, weiß wohl nur sie selbst.