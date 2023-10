Britney Spears teilt Besorgnis erregendes Tanzvideo - und rettet einen Laden vor dem Ruin

Nachdem Britney Spears (41) dieses Video geteilt hatte, waren ihre Fans besorgt. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/britneyspears (2)

Doch was war eigentlich passiert? Die "Toxic"-Sängerin hatte am Montag einen kuriosen Clip auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, in dem sie mit zwei Messern in der Hand zu dem Song "Sadness" von Enigma tanzte.

Zwar reagierten ihre mehr als 42,1 Millionen Follower alarmiert. In der Caption Spears versucht sie zwar mit den Worten "Keine Sorge, das sind KEINE echten Messer!!! Bald ist Halloween" zu beruhigen - jedoch mit mäßigem Erfolg.

Kurz darauf stand nämlich die Polizei vor ihrer Tür, weswegen sich die Musikerin gezwungen sah, ein weiteres Video zu teilen.

"Ich weiß, ich hab Euch allen einen Schrecken mit meinem letzten Posting eingejagt, aber das waren Fake-Messer von dem Requisitenladen 'Hand Prop' in LA. Das sind keine echten Messer", betitelte sie den Beitrag. Außerdem erklärte sie, dass sie einfach nur ihre Lieblingsperformerin Shakira imitieren wollte.

Nun scheint sie mit genau dieser Bildunterschrift das Requisiten-Geschäft vor dem der Ruin gerettet zu haben.