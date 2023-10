Britneys Ex Sam Asghari meldet sich zurück und äußert sich zu ihren Memoiren

Britney Spears (41) zusammen mit Sam Asghari (29) und ihren Söhnen Sean Federline (18, l.) und Jayden James Federline (17) bei einem Basketball-Spiel im Staples Center in Los Angeles 2017. © Burt Harris/PI via ZUMA Press Wire/dpa

Wie TMZ berichtet, plauderte Sam am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Los Angeles positiv über Britneys Buch "The Woman in Me".

Allzu überraschend kommt das nicht, schließlich bezeichnet Britney ihren Ex-Mann in dem Buch als "Geschenk Gottes" und würdigt ihn mit zahlreichen weiteren Komplimenten.

Er sei "verdammt stolz" auf Britney, dass sie sich in ihrem Buch, das derzeit die Bestseller-Charts stürmt, so selbstbewusst zeige. "Ich hoffe, dass sie die Welt erobert", sagte Sam mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Interessant: Sam ist der einzige von Britneys Ex-Freunden, der in ihren Memoiren nicht unter Beschuss gerät - und das, obwohl es bei der Trennung des Promi-Paares durchaus heftig zuging.

Sam betonte auch, dass er das Buch komplett gelesen habe und es sehr liebe - vor allem natürlich jene Seiten, die ihm gewidmet seien.