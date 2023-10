Schweres Trauma: Deshalb spricht Britney Spears nur einen Teil ihrer Memoiren selbst ein

In ihrem Buch arbeitet Britney Spears (41) auch das komplizierte Verhältnis zu ihrer Familie - etwa ihrem Vater Jamie Spears (71) - auf. © Uncredited/AP/dpa

Wie TMZ berichtet, spricht die Popsängerin nur einen Teil ihrer Memoiren selbst ein.

Quellen, die mit dem Herausgeber von "The Woman in Me" in Verbindung stehen, behaupten, dass Britney absichtlich nicht die Kapitel selbst vertonen wollte, in denen es um ihre Familie geht.

Offenbar habe es die 41-Jährige als zu schmerzhaft empfunden, die kritischen Teile der Biografie mit ihren eigenen Worten zu erzählen.

"The Woman in Me" ("Die Frau in mir") erscheint am 24. Oktober. Angeblich habe der Verlag darauf gedrängt, einen weiteren Promi ins Boot zu holen, der die restlichen Kapitel einsprechen sollte.

Man habe Schauspielerin Reese Witherspoon (47) mehrfach diese Rolle angeboten, doch sie stand wohl aus zeitlichen Gründen nicht zur Verfügung.