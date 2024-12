Tränen an Weihnachten bei Britney Spears: Sängerin setzt emotionalen Clip ab

Britney Spears (43) hat ihre Kinder zwei Jahre nicht mehr gesehen - umso größer war ihre Freude beim Wiedersehen. © Kay Blake/ZUMA Wire/dpa

Das hatte die "Baby One More Time"-Interpretin am Mittwochabend - also am ersten Weihnachtstag - bei Instagram verraten, indem sie ihre mehr als 42 Millionen Fans mit einem neuen Reel überraschte, in dem sie sich an der Seite des 18-Jährigen zeigte.

So ist auf den Aufnahmen unter anderem zu sehen, wie das Mutter-Sohn-Duo vor einem Restaurant steht, als Britney ihrem Sprössling einen liebevollen Kuss auf die Stirn gibt. Der 18-Jährige schließt dabei die Augen und scheint die Zeit mit seiner berühmten Mama ebenso zu genießen, wie die 43-Jährige.

In einer weiteren Szene haben es sich Britney und Jayden vor einem Weihnachtsbaum gemütlich gemacht, während die beiden in die Kamera lächeln und den Fans "frohe Weihnachten" wünschen.

"Das beste Weihnachten meines Lebens!!!", schrieb die zweifache Mutter in der Bildunterschrift des Clips und offenbarte im selben Zug, dass sie Jayden und dessen älteren Bruder Sean Preston (19) seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe.