Bruce Darnell spricht über dunkle Vergangenheit: Sein Nachbar missbrauchte ihn

Berlin - Durch Germany's Next Topmodel wurde Bruce Darnell (66) berühmt. Die TV-Zuschauer erlebten ihn als gutgelaunten Choreografen. Seine Kindheit war allerdings nicht gerade leicht. Was bis dato kaum einer wusste: Er wurde Opfer sexuellen Missbrauchs.

Bruce Darnell (66) sprach erstmal in der Öffentlichkeit über den sexuellen Missbrauch in seiner Kindheit. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erstmals sprach der 66-Jährige über das dunkle Kapitel seiner Kindheit: "Es ist eine bewegende Geschichte für mich, denn ich bin auch in der Kindheit missbraucht worden", sagte er am Montagabend bei der Vorstellung der Kampagne "Schieb deine Verantwortung nicht weg!" in Berlin. "Das ist schon lange her."

Er sei mit sechs oder sieben Jahren von einem Nachbarn missbraucht worden und habe seinen Eltern nichts davon erzählt. Die Teilnahme an der Kampagne habe ihm geholfen, sich wieder selbst zu lieben.

Mit der Kampagne des Bundesfamilienministeriums und der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung sollen Erwachsene sensibilisiert werden, sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu erkennen.