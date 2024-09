Bushido und Anna-Maria sind jetzt als Luxus-Immobilienmakler in Dubai tätig

Dubai/Berlin - Vor rund zwei Jahren zog Bushido (45) mit seiner Frau Anna-Maria (42) und den sieben gemeinsamen Kindern nach Dubai. Nun verkauft das Ehepaar offiziell auch Luxus-Immobilien in seiner Wahlheimat.

In Berlin hatten Bushido (45) und seine Frau Anna-Maria (42) auch eine Immobilienfirma. © Instagram Screenshot: bush1do

Sänger, Schauspieler, Influencer, Eltern und nun auch Immobilienmakler - Bushido und seine Partnerin wissen, wie sie an Geld kommen.

Wer in Zukunft ein teures Haus von einem waschechten Rapper in Dubai kaufen möchte, kann sich ab sofort an den 45-Jährigen wenden.

Am Montag teilte der "Alles wird gut"-Interpret in seiner Instagram-Story ein Bild und schrieb: "Meine Frau und ich sind nun offizielle Immobilienmakler in Dubai."

Auf BILD-Nachfrage habe er schon seit längerer Zeit Fuß im Immobiliengeschäft gefasst. In Berlin hatte Anis Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, eine Immobilienfirma und ist immer noch Besitzer von Häusern und Wohnungen, die er vermietet.

Durch seine zahlreichen Kontakte habe er zudem gute Chancen in der Wüsten-Metropole.