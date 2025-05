Bushido gibt Zusatzkonzerte: Hier fällt der letzte Vorhang

Bushido (46) geht ein letztes Mal auf Tour. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seine Tour "Alles wird gut" Anfang 2026 soll wirklich die letzte sein, auch seine Musikerkarriere will der 46-Jährige damit beenden. Zehn Konzerte sind im Januar geplant, nun hat der Ex-Berliner, der in Dubai lebt, fünf Zusatztermine im März angekündigt, für die am Freitag (30. Mai) der Vorverkauf beginnt.

Der letzte Vorhang fällt demnach am 12. März in Stuttgart. Die weiteren Zusatztermine sind ebenfalls alle im März, in Düsseldorf (6. März), Berlin (7. März), Leipzig (10. März), München (11. März) und zum Abschluss in Stuttgart.

"Das bin ich meiner treuen Fangemeinschaft schuldig und natürlich auch all den neu hinzugewonnenen Fans", begründete der 46-Jährige seine Entscheidung.

"Es tut natürlich auch weh", räumte der Rapper ein. Doch als abgehalfterter Ex-Promi durch die Lande tingeln, das will er keinesfalls: "Wenn du dich selber runtergewirtschaftet hast, wenn du keine Tickets mehr verkaufst, dann bleiben dir nur noch endlose Reality-TV-Auftritte oder du kannst noch mal im Baumarkt auftreten."

Und: "Ego spielt auch eine Rolle. Ich möchte erhobenen Hauptes gehen und nicht aus der Disco rausgeschmissen werden."