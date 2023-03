Cara Delevingne über ihre Vergangenheit mit Alkohol und Drogen: Erster Kater mit 7!

In einem Interview mit "Vogue" verriet US-Model Cara Delevingne, dass sie eine lange und zudem traurige Vergangenheit mit Drogen und Alkohol hat.

Von Kim Marie Moser

Los Angeles (Kalifornien/USA) - 2010 begann Cara Delevingne (30) ihre erfolgreiche Modelkarriere zuerst noch mit Katalog-Aufnahmen, doch es sollte nicht lange dauern, bis es sie auf die Laufstege der Welt und die Titelseiten der größten Luxus-Magazine verschlug. 2012 wurde sie von Chanel zum "Gesicht des Jahres" gekürt, außerdem wirkte sie bereits in verschiedensten Filmen und Serien mit. Was nach außen hin wie ein rosiges Leben erscheint, sieht in der Realität leider ganz anders aus. So machte Cara zuletzt immer wieder mit Drogen- und Alkoholexzessen Schlagzeilen.

Cara Delevingne (30) begann ihre Karriere im Jahr 2010. © VALERIE MACON / AFP Zwar geht sie ihr Problem mit den gefährlichen Substanzen derzeit an, war zwischenzeitlich sogar in einer Entzugsklinik. Wie das Model nun jedoch in einem Interview mit Vogue verraten hat, hat sie mit den Rauschmitteln bereits eine wirklich lange und traurige Vergangenheit. So habe sie im zarten Alter von gerade einmal sieben Jahren bereits ihren ersten Kater gehabt – nachdem sie auf einer Familienfeier gläserweise Champagner getrunken hatte! Am nächsten Morgen sei sie mit schrecklichen Kopfschmerzen im Haus ihrer Oma aufgewacht. Promis & Stars FC-Spielerfrau Anna Adamyan meldet sich überwältigt bei den Fans: "Ey, so wundervoll" Doch das sollte nur der Anfang sein! Zwar ging die 30-Jährige immer davon aus, dass ihre Kindheit schon recht glücklich gewesen ist. "Aber ich glaube, als ich erwachsen wurde, habe ich zurückgeblickt und gemerkt: 'Das ist nicht normal'", erklärte sei weiterhin.

Cara Delevingne nahm erstmals Schlafmittel mit zehn Jahren!

Traurig blickt US-Model Cara Delevingne (30) auf ihre Vergangenheit zurück. © VALERY HACHE / AFP Mit gerade einmal zehn Jahren wurden ihr aufgrund von Schlafstörungen erstmalig Einschlafmittel verabreicht. Kurz darauf wurde bei ihr Dyspraxie - eine Entwicklungsstörung in der Motorik, die stark auf ihre Psyche schlug - diagnostiziert. Cara ist sich heute sicher: Das war der Anfang all ihrer psychischen Probleme und Selbstverletzungsgedanken. "Und dann, als Teenager, ging alles den Bach runter. Damals habe ich auch angefangen zu trinken und zu feiern", fügte sie hinzu. "Ich hatte das Bedürfnis zu fliehen und meine Realität zu verändern, als ich mit riesigen Fragen konfrontiert wurde: 'Was mache ich hier? Wer versuche ich zu sein?'" Mit nur 15 Jahren erlitt Cara ihren ersten Nervenzusammenbruch und wurde auf Antidepressiva gesetzt – ein Medikament, von dem sie heute überzeugt ist, ihr "Leben gerettet" zu haben.

Cara Delevingne möchte ihr Leben umkrempeln

Derzeit gibt Cara Delevinge (30) alles dafür, um langsam, aber sicher clean zu werden. © VALERY HACHE / AFP Mittlerweile ist die 30-Jährige an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, an dem sie einsieht: So kann es einfach nicht weitergehen! Vergangenen Winter entschied sie sich also dazu, sich in eine Entzugsklinik einweisen zu lassen. Außerdem begann sie ein Zwölf-Schritte-Programm, das ihr langsam dabei helfen soll, endlich clean zu werden. Dabei musste sie in den vergangenen Monaten vor allem eines lernen: "Es sind die kleinen Dinge." Sie darf sich nicht so unter Druck setzen lassen. So versuche sie derzeit mehr nach draußen zu gehen, Sport zu treiben und darauf zu achten, drei Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen. "Dieser Prozess hat natürlich seine Höhen und Tiefen, aber ich habe angefangen, so viel zu begreifen", erklärte sie weiter. "Die Leute wollen, dass meine Geschichte wie eine Schulaufführung ist, in der ich einfach sage: 'Seht her, ich war süchtig und jetzt bin ich nüchtern und das war's.' Aber so einfach ist es nicht. Es passiert nicht über Nacht ... Natürlich würde ich mir wünschen, dass es sofort klappt ... aber ich muss tiefer graben."