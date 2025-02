Hat Influencerin Caro Daur hier das neue DFB-Trikot geleakt?

Hamburg - Sieht so das neue DFB -Trikot aus? Mega-Influencerin Caro Daur (29), die alleine auf Instagram rund 4,6 Millionen Follower vorzuweisen hat, war in der vergangenen Woche auf der Berliner Fashion Week zu Gast. Ihr Outfit sorgte im Nachgang für Aufsehen.

Caro Daur (29) zeigte sich in der vergangenen Woche auf der Berliner Fashion Week. © Christoph Soeder/dpa

Die 29-Jährige war unter anderem im Kult-Club Berghain unterwegs und präsentierte sich gekonnt. Sie trug einen schwarzen Wollmantel, einen schwarzen Minirock und schwarze Stiefel. Interessant war allerdings, was sie unter dem Mantel trug. Denn das war ein bislang unbekanntes Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Ein dunkles Rot mit Mustern und knalligen Neongelb-Akzenten blitzte hervor. Auf einigen Fotos war das Jersey deutlich zu erkennen. Daur ist immer wieder als Model in Werbekampagnen des Sportartikel-Herstellers zu sehen.

Laut dem Online-Portal "Footy Headlines", das auf Trikot-Enthüllungen spezialisiert ist, soll es sich dabei um das offizielle Auswärts-Trikot der deutschen Damen-Nationalmannschaft handeln. Es soll bei der Europameisterschaft im Sommer in der Schweiz zum Einsatz kommen.

Dazu passt, dass der Sportartikel-Hersteller "11Teamsports" auf seinem Instagram-Profil einen Post veröffentlichte, worauf genau das gleiche Muster an einer Hauswand zu sehen ist wie auf dem Trikot von Daur. "Something big is coming" (auf Deutsch: "Etwas Großes kommt") und das Datum des 17. Februar 2025 waren dazu geschrieben. Laut "Footy Headlines" soll der DFB-Trikot am kommenden Montag auf den Markt kommen.