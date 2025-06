09.06.2025 15:59 Geht da was zwischen Caro Daur und Beckham-Sprössling Romeo?

Caro Daur und Romeo Beckham wurden am Samstag in Paris gesichtet, wie sie nach einer Party in das gleiche Auto stiegen.

Von Mila Martinez

Hamburg/Paris - Was läuft zwischen Model Caro Daur (30) und Romeo Beckham (22)? Alles in Kürze Caro Daur und Romeo Beckham gesehen.

Beide stiegen ins gleiche Auto.

Gemeinsame Party-Nacht im Giulia Nachtclub.

Beide sind aktuell Single.

Romanze oder Flirt ist unklar. Mehr anzeigen Model Caro Daur (30) wurde in Paris gemeinsam mit Romeo Beckham (22) gesichtet. © Christoph Soeder/dpa Das fragen sich aufmerksame Fans der Mode-Influencerin und des Beckham-Sprösslings seit dem vergangenen Wochenende. Am Samstagabend wurde der Sohn von Fußballstar David (50) und dessen Frau Victoria Beckham (51) nach dem Feiern in Paris mit dem deutschen Model gesichtet. Ein Paparazzo lichtete die beiden ab, wie sie nach einer Feier im Hotel Costes in das gleiche Auto stiegen. Caro Daur Caro Daur hat oft Sexträume: "Ich fass immer an" Offenbar sollen sie anschließend noch eine gemeinsame Party-Nacht im Giulia Nachtclub verbracht haben. Insider-Informationen zufolge gingen sie danach allerdings getrennte Wege. Die Schnappschüsse aus dem Auto scheinen dennoch zu genügen, um heiße Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen dem ehemaligen Fußballer und der Hamburgerin zu streuen. Einfacher Flirt oder ernsthafte Romanze? Erst seit Kurzem ist Romeo Beckham (22) von seiner Ex-Freundin Kim Turnbull getrennt. © Ian West/PA Wire/dpa Tatsächlich wären sowohl die 30-Jährige als auch der 8 Jahre jüngere Beckham aktuell Single. Anders als Daur, die schon knapp drei Jahre nicht mehr mit Ex-Freund Tommi Schmitt (36, "Gemischtes Hack") zusammen ist, trennte sich der 22-Jährige erst vor wenigen Tagen von seiner Ex-Freundin, Model Kim Turnbull (26). Grund für das Aus der Beziehung nach nur etwa sieben Monaten sollen Unstimmigkeiten innerhalb der Beckham-Familie gewesen sein. Vor allem Bruder Brooklyn Beckham (26) und dessen Frau sollen die Beziehung kritisch beäugt haben. Ob Beckham so schnell überhaupt wieder bereit für etwas Neues ist und es sich bei Daur lediglich um einen schnellen Flirt oder wirklich eine Affäre handelt, kann nur gemutmaßt werden. Caro Daur Caro Daur musste beim Essen angeschnallt werden Die 30-Jährige erklärte nach ihrer Schmitt-Trennung allerdings, dass es sehr schwierig werden könnte, den richtigen Mann zu finden. "Es wird nicht möglich sein, meinen Vater zu toppen. Erinnert euch an meine Worte: Mit 80 werde ich irgendwo mit Katzen sitzen, wahrscheinlich ohne Mann, weil mein Papa einfach zu lieb ist", sagte sie damals in einem Interview.

Titelfoto: Bildmontage: Christoph Soeder/dpa, Ian West/PA Wire/dpa