Caro Daur hat oft Sexträume: "Ich fass immer an"

Hamburg - In der dritten Folge des SWR-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" hat Caro Daur (29) erneut aus dem Nähkästchen geplaudert.

Caro Daur (29) gab offen zu, oft Sexträume zu haben. © Screenshot/Instagram/carodaur

Diesmal ging es im Gespräch mit Guido Maria Kretschmer (59) unter anderem um das Thema Träume.

Und während der Designer lediglich davon sprach, sehr "intensiv" und vom Fliegen mit der ehemaligen Airline "LTU" zu träumen, ging die Unternehmerin mehr ins Detail.

"In meinem letzten Traum wurde mir die Zunge im Stanglwirt herausgerissen", so Daur, die erzählte, stets Albträume zu haben und "immer irgendwo herunterzustürzen".

Aber auch: "Ich habe oft Sexträume", plauderte die 29-Jährige fröhlich aus. Allerdings nicht unbedingt so, wie man sich das als Außenstehende vielleicht vorstellt: "Ich hatte noch nie so einen Traum, wo ich angefasst werde, sondern ich fass immer an."

Eine Aussage, die ihr von Guido Maria Kretschmer prompt den "Spitznamen" Caro Weinstein in Anspielung auf Harvey Weinstein (72) einbrachte.