"Alter Schwede": Welcher "Goodbye Deutschland"-Star zeigt sich hier sexy in Strapsen?

Mallorca - Anlässlich des gestrigen Internationalen Frauentages wollte auch Caroline Robens (44) zeigen, was eine Frau zu bieten hat. Den Fans hat der Anblick gefallen ...

Caro Robens (44) ist nach den vielen Operationen endlich zufrieden mit ihrem Körper. © Screenshot/Instagram/caroline_andreas_robens

"Euch allen einen schönen Weltfrauentag!", wünschte die blonde Powerfrau ihren Followern auf Instagram und präsentierte dazu ihren durchtrainierten Körper in heißen Dessous und Strapsen.

Zudem wollte Caro wissen, wie ihre Fans zu diesem besonderen Tag stehen würden. "Feiert ihr ihn? Gibt es spezielle Rituale?"

Doch für den Großteil der Community ist der Weltfrauentag ein Tag wie jeder andere. "Ich zelebriere den Tag nicht, finde aber wichtig zu betonen, dass es nicht überall so einfach ist als Frau", schrieb eine Dame. "Auf den Frauentag gebe ich einen Furz, hab genauso gekocht und geputzt wie immer", witzelte eine andere.

Und auch im Hause Robens wurde der Frauentag nicht sonderlich groß zelebriert, wie die 44-Jährige zugab: "Bei uns ist es ein normaler Tag."

Was Caros Göttergatte Andreas (56) wohl zum Outfit seiner Herzdame am Weltfrauentag gesagt hat? Bei den Fans sorgte der sexy Look jedenfalls ordentlich für Schnappatmung. Hier eine kleine Auswahl der lobenden Kommentare: