"Goodbye Deutschland"-Star geht nach Hollywood: Andreas Robens ergattert Filmrolle

Mallorca/Nevada - Vor der Kamera zu stehen ist für Andreas Robens (57) längst nichts Neues mehr. So wurde er ursprünglich durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt, gewann im Jahr 2020 gemeinsam mit seiner Partnerin Caroline die RTL-Show "Sommerhaus der Stars" . Nun scheint jedoch vorerst Schluss mit Reality-TV zu sein.

Dafür musste er nicht etwa von einem Casting zum nächsten rennen. Stattdessen erlangte er die Rolle durch Vitamin B. So hatte er während seiner gemeinsamen USA-Reise mit Caro zufällig den Regisseur Marcel Walz (37, "Blind - Du bist niemals allein") kennengelernt und war mit ihm ins Gespräch gekommen.

Wie die BILD-Zeitung berichtete, ist der 57-Jährige dort ordentlich am Schuften. Der Grund: Er steht vor der Kamera für einen waschechten Hollywood-Streifen!

Nun verschlug es Caro und ihren Andreas erneut in die Staaten – doch dieses Mal scheint es sich um keine Urlaubsreise zu handeln.

Andreas Robens (57) und seine Caro (44) genießen die heiße Nevada-Sonne. © Instagram/Screenshot/caroline_andreas_robens

Dabei konnte der Reality-TV-Star scheinbar punkten.

"Andreas hat durch die mittlerweile acht Jahre währenden Dreharbeiten mit 'Goodbye Deutschland' einige schauspielerische Qualitäten entwickelt. Das erkannte auch Marcel direkt", berichtete Caro stolz.

Kurzerhand erlangte ihr Schatz die Rolle als kaltblütiger Killer "Zeus" in Walz' neuen Horror-Film "Brute" - dieser wird eine Hommage an den Horror-Klassiker "The Texas Chainsaw Massacre" (1974) darstellen.



Vier ganze Drehtage sind für den 57-Jährigen in der Wüste von Nevada angedacht. Die Arbeiten haben bereits begonnen.