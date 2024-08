Goodbye Deutschland: Die Robens erobern die USA! "Das, was ich vorhabe, wird groß"

"Das, was ich vorhabe, das wird groß. Das kriegen wir hin", ist Andreas positiv gestimmt.

Der leidenschaftliche Pumper ist so begeistert von der Idee, dass er ein ähnliches Projekt auf Mallorca vorsieht. Neue Maschinen, die keiner hat - das ist sein großer Traum.

Dabei haben die 45-Jährige und ihr 13 Jahre älterer Ehegatte einen kleinen Ort ganz besonders im Blick: Den Venice Beach. Dort will Andreas nämlich im legendären Gold's Gym am Muscle Beach trainieren, einem Fitnessstudio unter freiem Himmel.

In der heutigen Folge bei "Goodbye Deutschland - Die Robens erobern Hollywood Teil 1" geht es für Caro und Andreas das erste Mal über den großen Teich nach Los Angeles. Die beiden haben eine Mission: Sie suchen nach neuen Ideen für ihre Geschäfte auf Mallorca.

Das Ehepaar plant seine USA-Reise. © RTL / 99pro media

So richtig wohl fühle sich der ehemalige Hauptschüler auf Mallorca nicht mehr. Irgendwie reiche ihm das alles auf der Insel nicht mehr. "Das ist doch nicht die Endstation hier", findet Andreas.

Plant der 58-Jährige etwa in die USA auszuwandern? Und was sagt Caro dazu? Die nickt lächelnd, ahnt aber noch nicht, dass dieses Thema bald zum Konflikt wird.

Doch erstmal will sich das seit 2010 verheiratete Ehepaar den Muscle-Beach genauer ansehen. Unter der Sonne Kaliforniens trainierte sogar schon Arnold Schwarzenegger (77). Seit vielen Jahren träumt Andreas schon von einem Muscle Beach auf Mallorca.

Das Projekt scheiterte bislang an der fehlenden Lizenz durch die spanischen Behörden. Besonders an den Stränden gelten strenge Regeln. Andreas will aber Mallorca zur Sportinsel machen: "Die müssten mich nur mal lassen."

Ob sich der gebürtige Hannoveraner zu viel vorgenommen hat und was die Robens sonst noch in den USA erwartet, seht Ihr heute 22.15 Uhr bei VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+. Teil 2 von "Goodbye Deutschland - Die Robens erobern Hollywood" wird am kommenden Montag um dieselbe Zeit ausgestrahlt.