Caro Robens verabschiedet sich schweren Herzens: "Es war mein Baby"

Aus der Traum: Das Iron Diner von Caro (44) und Andreas Robens (56) hat neue Inhaber gefunden. (Archivbild) © Instagram/Screenshot/caroline_andreas_robens

"Wir haben das Diner am 19. Oktober endgültig abgegeben, an zwei Italiener, die auch schon ein Restaurant in Palma haben. Sie wollen noch im Dezember eröffnen", verriet Caro am gestrigen Samstag gegenüber der Mallorca Zeitung (MZ). (Rechtschreibung aller Zitate redaktionell angepasst)

Eine Entscheidung, die weder ihr noch ihrem Ehemann leicht gefallen sei: "Es war ein sehr komisches Gefühl. Wir hatten so viele schöne Zeiten darin, und es war mein Baby."

Bereits im Oktober hatte sich das Auswanderer-Pärchen traurig auf Instagram gemeldet: "Für mich ist heute ein nicht ganz so schöner Tag", schrieb Caro da. "Ich stehe vor meinem Iron Diner. Ich habe gerade den Aufhebungsvertrag unterschrieben ... Eine Etappe geht zu Ende."

Wie sie nun gegenüber der MZ erklärte, schwinge mit der Endgültigkeit jedoch auch ein wenig Erleichterung mit.

"Wir wollen uns mehr freie Zeit schaffen und uns auf das konzentrieren, was noch kommt", so die 44-Jährige weiter. Und dazu zählt mit Sicherheit auch das Fitnessstudio "Iron Gym", das sie und Andreas bereits 2011 eröffneten.