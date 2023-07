Caro und Andreas Robens: Darum wollen die beiden keine Kinder

Palma - Caro (44) und Andreas Robens (56) sind wieder im Fernsehen zu sehen! Am heutigen Montagabend um 20.15 Uhr zeigt Vox in der Sendung " Goodbye Deutschland! Die Auswanderer " eine neue Folge mit den beliebten Bodybuildern aus Mallorca . Kurz vor der TV-Ausstrahlung hat sich das Auswandererpärchen auf Instagram nochmal bei seinen Fans gemeldet und pikante Fragen beantwortet.

Caro und Andreas sind glücklich - auch ohne Kinder. © Screenshot/Instagram/caroline_andreas_robens

Am Wochenende konnten Fans und Follower Fragen an die Wahl-Mallorquiner stellen, welche die beiden Sonntagabend in einem Live-Video auf Instagram beantwortet haben. Zum einen wollten viele wissen, warum Caro und Andreas keine Kinder haben.

Das klärt die 44-Jährige ohne zu zögern auf: "Ich mag einfach keine Kinder. Sie passen einfach nicht in unser Leben. Wir sind einfach zu egoistisch und uns fehlt die Zeit dafür. Für uns beide war immer klar, wir wollen keine Kinder haben." Und auch Andreas bestätigt: "Ich, als alter Sack, brauche keine Kinder. Sollen die dann 'Opa' zu mir sagen?!"

Daran anknüpfend wollte jemand wissen, warum es bei den Robens in der Ehe so gut laufe. Ihr Konzept einer guten Ehe bestünde darin, den Partner nicht allzu ernst zu nehmen und den jeweils anderen auch als "besten Freund" zu betrachten. Die beiden würden einfach alles miteinander besprechen, weshalb es keine Ungereimtheiten oder Geheimnisse gäbe.

Weil die "Goodbye Deutschland"-Stars von ihrem Trip in die USA schwärmten, vermuteten einige, dass Caro und Andreas ein zweites Mal auswandern könnten. Während Andreas einem Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten positiv gegenüber stehe, wäre das für Caro keine Option: "Drei, vier Tage Las Vegas, aber das reicht vollkommen."

Brisant war auch die Frage nach dem Iron Diner. Da die Unternehmer keine "fähigen" Kräfte fanden, mussten sie das Restaurant schließen. Und das bleibt vorerst auch so, wie Andreas verrät: "Die wollen alle zwar viel Geld verdienen, aber die wollen nicht arbeiten. Wir finden keine vernünftigen Leute."

Was den beiden noch bleibt, ist ihr Iron Gym. Doch auch mit dem Fitnessstudio sind die beiden voll ausgelastet, wie in der aktuellen Folge bei "Goodbye Deutschland" zu sehen ist.