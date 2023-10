"Eine Etappe geht zu Ende": Caro Robens muss sich verabschieden

Palma (Mallorca) - Im April dieses Jahres verkündeten Caro (44) und Andreas Robens (55) das vorzeitige Ende ihres damals frisch eröffneten Iron-Diner-Lokals. Von einer endgültigen Schließung war jedoch erst mal nicht die Rede. So hieß es einst: "Das Lokal wird aber nicht lange zu bleiben. Man wird uns dort immer noch oft antreffen." Leider ist es nun doch anders gekommen.

Auf Instagram verkündete Caro Robens (44) die traurigen News. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/caroline_andreas_robens

In ihrer Instagram-Story wendet sich die 44-Jährige sichtlich traurig und geknickt aus dem windigen Palma an ihre Fans: "Für mich ist heute ein nicht ganz so schöner Tag. Ich stehe vor meinem Iron Diner. Ich habe gerade den Aufhebungsvertrag unterschrieben."

Das erste Mal eröffnete das Bodybuilder-Pärchen sein Restaurant in Arenal im März 2022. Weitere Lokale sollten folgen, denn die Robens wollten ein echtes Franchise-Unternehmen aufbauen. Doch so richtig wurde daraus nichts. Immer wieder gab es Streitigkeiten mit den Pächtern.

Erst kamen sich die Robens mit den ehemaligen Franchisenehmern Ercan und Kim in die Quere, dann konnten sie sich auch mit den neuen Anwärtern Damaris Rosa und Matthias Bender nicht einigen.

Wütend und enttäuscht wandte sich Caro im Frühjahr mit einem Post auf Instagram an ihre Community, was aber nicht bei jedem Verständnis hervorrief.