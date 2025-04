1. FC Köln hilft Carolin Kebekus aus der Patsche: "Rettung naht!"

Carolin Kebekus (44) zählt zu den prominentesten Unterstützerinnen des 1. FC Köln. © Imago/Mika Volkmann

Obwohl die 44-Jährige nämlich bekennender Fan des 1. FC Köln ist, ist das Laufrad, das sie ihrem Sprössling nun schenken wollte, mit Aufklebern des FC Bayern München verziert gewesen, wie Kebekus auf ihrem Instagram-Kanal berichtet.

"Ach du Scheiße! Was habe ich da gekauft?", fragt sich die Kölnerin in dem Video, in dem sie das Kinderspielzeug auspackt, ehe sie sich direkt an ihren Herzensverein wendet: "Hallo, 1. FC Köln - können Sie mir Aufkleber schicken, bitte?"

Prompt meldet sich der Zweitligist daraufhin selbst zu Wort. "Wir kümmern uns", schreibt der Klub unter dem Post von Kebekus - und lässt dann auch schnell Taten folgen.

In einem Video, das der Verein auf seiner Instagram-Seite teilt, ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter in einen Fanshop geht, dort ein passendes Laufrad in die Hand nimmt und alles fein säuberlich verpackt. Dazu schreibt der FC: "Rettung naht, Carolin Kebekus!"